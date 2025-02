Internews24.com - Inter Lazio, De Vrij è un muro invalicabile. Le pagelle dei quotidiani

di Redazione, grande prestazione di Deche abbassa la saracinesca. Ledeisulla gara del difensore nerazzurroDeè tornato ad essere titolare dopo che il ritorno di Acerbi gli aveva in qualche modo sbarrato la strada. L’olandese si è fatto trovare pronto e ieri lo ha dimostrato, nella sfida vinta dall’nel quarto di finale di Coppa Italia contro lail difensore è stato letteralmente un. Ha condotto una gara di sostanza e di grande equilibrio, è sembrato come se dalle sue parti avesse abbassato una saracinesca; non passava nessuno. Da segnalare anche il suo contributo sul primo gol dell’, quello realizzato da Arnautovic. Tchaouna non sapeva più come fare per aggirarlo, Deancora una volta ha dimostrato di essere una pedina fondamentale nello scacchiere di Inzaghi.