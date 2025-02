Inter-Lazio Arnautovic e Zielinski | Semifinale contro il Milan? Pensiamo al Napoli

Leggi su Ilnerazzurro.it

La Coppa Italia ha già la sua prima. Sarà nuovamente derby dio, facendo salire gli incroci tra i nerazzurri e i rossoneri a cinque stagionali. Una doppia sfida che si giocherà ad aprile. Appuntamento a cui i giocatori non pensano: come spiegano Markoe Piotr, nel post-partita di, alla partita di sabatoil.Il super-gol di: “Per me vale tanto“termina 2 a 0 per i nerazzurri padroni di casa. A San Siro, Simone Inzaghi ha dato spazio alle cosiddette “seconde linee” – che hanno risposto in maniera positiva (seppur con qualche eccezione).Tra i migliori in campo c’è sicuramente Marko, autore di un gol sensazionale. L’attaccante austriaco ha commentato così la sua rete a Sport Mediaset: “Il gol vale tanto per me, quanto vale per l’