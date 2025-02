Internews24.com - Inter Lazio, altra grande prova per Josep Martinez! I voti dei quotidiani

di Redazioneper! Ideisulla prestazione del portiere nerazzurrograndissimaper, che nella vittoria dell’sullain Coppa Italia, si è dimostrato ancora all’altezza della porta nerazzurra, visti anche i recenti problemi di Yann Sommer. Ecco le pagelle dei principalisulla prestazione del portiere nerazzurro.GAZZETTA DELLO SPORT 7- «Duello infinito con Isaksen: treventi decisivi, il primo dei quali tecnicamente bellissimo in allungo. Reattivo pure sulla girata di Zaccagni, sicuro nelle uscite: la maglia non gli pesa»TUTTOSPORT 6.5- «Si distende bene sul mancino velenoso di Isaksen, poi è sempre attento, anche in uscita»CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Dita, unghie prodigiose sui tiri di Isaksen.