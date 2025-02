Sport.quotidiano.net - Inter-Lazio 2-0, (super) Arnautovic e Calhanoglu: sarà derby in semifinale

Leggi su Sport.quotidiano.net

Milano, 25 febbraio 2025 – Non è la solita. È l'dei co-titolari, come ama definirli Inzaghi. Cambia la forma, non la sostanza: 2-0 alladi Coppa Italia centrata. Non senza sofferenze, soprattutto fino all'euro-gol di. Poi, di fatto, gestione. E ora, testa al big match in campionato contro il Napoli. Inzaghi, pensando al San Paolo, rivoluziona la squadra dopo l'1-0 col Genoa. In campo solo due titolari, in pratica: Pavard e Dimarco. Tutti gli altri in panchina, eccezion fatta per gli infortunati Thuram (alla prossima ci) e Sommer, oltre a Carlos Augusto e Zalewski. Decisamente più titolari per Baroni. E di conseguenza piùin avvio.Giro palla flemmatico nerazzurro, infatti: tanti tocchi, poche bollicine al dunque. Mentre i biancocelesti si accendono con Dia (murato da Bisseck) e Isaksen (bene Josep Martinez).