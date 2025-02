Inter Lazio 2-0 pagelle | Golazo di Arnautovic Dumfries cambia l’Inter Taremi insulso

Leggi su Ilnerazzurro.it

Martinez 6,5 – Protagonista in treventi decisivi su Isaksen, negandogli il gol con parate all’altezza della maglia che indossa. Attento nelle uscite, l’unico errore arriva in un’incomprensione con Pavard, ma lanon ne approfitta.Pavard 6 – Intelligente nella gestione tattica, copre bene gli spazi lasciati scoperti e legge con precisione le traiettorie avversarie. Resta più bloccato per bilanciare le avanzate di Bisseck. L’unica incertezza arriva in una mancata intesa difensiva.De Vrij 6,5 – In difficoltà all’inizio contro Dia e Tchaouna, che non gli danno punti di riferimento, lasciando qualche spazio di troppo. Con il passare dei minuti prende le misure e chiude ogni varco.Bisseck 7 – Provvidenziale in avvio con una chiusura decisiva su Dia, è il più intraprendente tra i difensori nerazzurri.