Inter-news.it - Inter-Lazio 2-0, pagelle: Arnautovic splende, Taremi nel buio!

Leggi su Inter-news.it

L’vince contro lacon il risultato di 2-0 e guadagna la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Markogioca con la bacchetta e, Mehdilascia dubbi. Ledel match. JOSEP MARTINEZ 7 – Pronti via è subito decisivo con la super-parata in stirata su Isaksen sul secondo palo. In tre partite fa treventi sensazionali e giustifica l’investimento.– DIFESABENJAMIN PAVARD 6 – Zaccagni lo punta meno di quanto si sarebbe aspettato. Controlla non sprecando energie eccessive in vista di sabato, solo una sbavatura per la sua grande sicurezza ad inizio secondo tempo.STEFAN DE VRIJ 6 – Nel primo tempo in due occasioni lascia colpevolmente la zona centrale scoperta e lasi rende pericolosa. Per il resto gestisce con tranquillità Tchaouna.