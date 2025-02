Inter-news.it - Inter-Lazio 2-0, le statistiche di Coppa Italia: il cinismo ripaga!

Leggi su Inter-news.it

Il risultato finale diè 2-0, partita valida per i quarti di finale della2024-2025: queste ledel match disputato allo Stadio “San Siro” di Milano.UNO-DUE – L’ha trionfato nei quarti di finale dibattendo laper 2-0, grazie ad un gol per tempo. Prima la perla autentica di Marko Arnautovic e poi il rigore perfetto trasformato da Hakan Calhanoglu nella seconda parte del secondo tempo. I nerazzurri hanno raggiunto le semifinali didove incontreranno per la quarta volta in questa stagione il Milan. L’obiettivo, in questo caso, è trovare il successo dopo le due sconfitte e il pareggio rimediato nei tre precedenti. L’rimane l’unica squadrana in corsa per tutte le competizioni: campionato,e Champions League.