Inter-Lazio 2-0 Inzaghi | Orgoglioso di allenare questi ragazzi

L’non fa calcoli e, con un gol per tempo, supera laconquistando un posto in semifinale di Coppa Italia, dove sfiderà il Milan. Simone, ai microfoni di Sport Mediaset, ha commentato così la prestazione dei suoi:Una vittoria che smentisce chi parlava di gerarchie tra gli obiettivi. Soddisfatto della risposta della squadra, soprattutto di chi gioca meno?“Tutto corretto. Abbiamo disputato una grande gara contro un avversario di livello. Nel primo tempo abbiamo sofferto, ma siamo rimasti compatti. Abbiamo rischiato di andare sotto, poi il gran gol di Arnautovic ci ha sbloccato. Nella ripresa abbiamo dovuto cambiare modulo per necessità, ma ho un gruppo straordinario e sonodi allenarli”.Il Milan sarà di nuovo sulla vostra strada in Coppa Italia. Negli ultimi anni vi ha dato filo da torcere.