Inter-news.it - Inter-Lazio 2-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

L’ha superato il turno in Coppa Italia battendo la2-0 e ora si giocherà le semifinali contro il Milan. Di seguito alcunisulla partita tra, giocatasi ieri a San Siro.2-0: CURIOSITÀ EDELLA PARTITATRENTA – L’ha raggiunto la semifinale di Coppa Italia in 30 occasioni, meno solo della Juventus (36) nella storia della competizione; inoltre, i nerazzurri hanno avuto accesso a questa fase del torneo indelle ultime sei stagioni.UNDICI – Con la rete messa a referto ieri, meravigliosa tra l’altro, Marko Arnautovic ha raggiunto quota 11 gol con la maglia dell’. Raggiunto un altro giocatore nerazzurro in squadra, ossia Joaquin Correa. E inoltre ha eguagliato il numero di gol anche di due austriaci che hanno militato all’: Herbert Prohaska ed Heinrich Schonfeld.