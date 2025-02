Terzotemponapoli.com - Inter, la gestione perfetta di Inzaghi

, ladiha vinto tre volte, arriva al Napoli come meglio non poteva.Con l’approdo in semifinale dove arriverà un nuovo doppio-confronto contro il Milan. Una vittoria che però vuol dire molto di più e che, soprattutto, chiude una tre giorni fondamentale per Simoneche porterà i nerazzurri alla sfida Scudetto contro il Napoli come meglio non poteva. Anche per questo i 3 punti conquistati contro il Genoa sabato a San Siro in una gara difficile tignosa, lenta e poco pro-attiva, sono diventati benzina in un motore ancora da rodare. Il gol di Lautaro Martinez considerando soprattutto le scelte forzate per il problema di Thuram ha portato quindi un’enorme dose di entusiasmo che si è riprodotta poi oggi nella vittoria di Coppa.– Due vittorie che danno benzina e che, in realtà, si aggiungono ad una vittoria ben più importante quella delladelle energie in vista della partita più importante di questa parte di stagione contro il Napoli.