Inter-news.it - Inter in semifinale di Coppa Italia, col Milan! Date probabili dei derby

L’, battendo 2-0 la Lazio stasera, si è qualificata alle semifinali di. Dove l’avversario sarà. il. Ancora due, il quarto e quinto stagionale, per l’accesso all’ultimo atto del torneo: ecco quando potranno giocarsi.LA QUALIFICAZIONE – Per la seconda volta nella storia deifrace ne saranno cinque in una singola stagione, dopo il 2022-2023. E potevano essere sette, se il Feyenoord non avesse eliminato i rossoneri in Champions League. Dopo i due di Serie A (1-2 in casa il 22 settembre, 1-1 in trasferta il 2 febbraio) e la finale di Superna (2-3 il 6 gennaio), ci sarà la possibilità di tornare a vincere contro i rivali cittadini. Questo nelle semifinali di, andata e ritorno, con la prima “in casa” dele la seconda “in casa” dell’