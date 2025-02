Liberoquotidiano.it - "Insufficienza renale rientrata. Ecco cosa rivela la tac": Papa Francesco, l'ultimo bollettino

Ildella sera di mercoledì 26 febbraio sulle condizioni di salute didà conto di un nuovo, lieve, miglioramento. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto riportato dalla Sala stampa vaticana nel consueto aggiornamento serale, "l'riscontrata nei giorni scorsi è", mentre la tac toracica effettuata nella serata di martedì "ha evidenziato una normale evoluzione del quadro flogistico polmonare". Non si sono verificate nuove difficoltà respiratorie, anche se "continua l'ossigenoterapia ad alti flussi". La prognosi, tuttavia, resta ancora riservata. Un quadro che spinge la sala stampa a parlare, appunto, di "un lieveo miglioramento". In mattinata sempre la Santa Sede ha riferito che il Pontefice ha trascorso "una notte tranquilla" e che è riuscito a mettersi in poltrona.