Ilgiorno.it - Inizia il countdown per il Pokémon GO City Safari a Milano

Gli eventi live di Niantic trasformano le città in vibranti parchi giochi, unendo decine di migliaia di giocatori che condividono la passione per la cattura deie l'esplorazione insieme. Che si tratti di Allenatori esperti o di giocatori che non approcciano la app da tempo, non c'è momento migliore per riprendere l'avventura. I giocatori avranno l’occasione di stringere nuove amicizie, scoprire nuovida aggiungere alla propria collezione e sperimentare nuovi modi di giocare esplorando. È l'occasione perfetta per riscoprire la magia diGO. Come partecipare I biglietti per partecipare alGOsono già in vendita, e possono essere acquistati su Pokemongolive.com e direttamente dall'appGO. Il prezzo del biglietto è di 10 euro per ogni giornata di gioco.