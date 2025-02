Quotidiano.net - Infrastrutture Emilia-Romagna: sfide e progetti per il futuro

Passante di Bologna, bretella Campogalliano-Sassuolo, porto di Ravenna. Sono i principali dossier sul tavolo dellìincontro che si è svolto qualche settimana fa tra il ministro delleMatteo Salvini e il governatore dell’, Michele de Pascale, prresente insieme alla assessora alla Mobilità, Irene Priolo. Ognuno di questi capitoli, è una sfida per il territoio che, proprio perchè le filiere di logistica, packaging e trasporti devono restare competitive, ha bisogno di un aggiornamento infrastrutturale importante per ridurre i costi e velocizzare i processi. Primo nodo da sciogliere, quello del Passante di Bologna. De Pascale e Priolo hanno ribadito l’importanza di proseguire con determinazione nella realizzazione di questa opera strategica, fondamentale sia per il nodo felsineo che per i collegamenti viari nord-sud dell’intero Paese.