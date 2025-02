Pisatoday.it - Infrange più volte gli arresti domiciliari: si aprono le porte del carcere

Un uomo pluripregiudicato straniero, già sottoposto agli, è stato nuovamente arrestato dai Carabinieri della Stazione di Migliarino Pisano in seguito a ripetute violazioni degli obblighi imposti dalla misura restrittiva. L'uomo, che non ha mostrato alcun rispetto per le regole.