Infortunio Thuram, Tikus 'vede' il Napoli! Anche oggi parzialmente in gruppo: c'è la data per il rientro completo!

di Redazioneilin: c’è laper ildel franceseL’di Marcusè quasi del tutto smaltito. È questa la notizia positiva del giorno dall’allenamento svoltodall’Inter ad Appiano Gentile. Il centravanti numero 9 dei nerazzurriè tornatoin, come aveva già fatto l’altro ieri alla vigilia della sfida contro la Lazio in Coppa Italia. Come fa sapere Sky Sport filtra ottimismo per la sua presenza per la super sfida di sabato prossimo contro il.Stando a quanto riferito dall’emittente sportiva, il giocatore farà il suototale ingià da domani. Carlos Augusto è l’altro calciatore vicino a rientrare ma salterà la sfida contro i partenopei: Inzaghi spera di riaverlo per la gara d’anin Champions League contro il Feyenoord.