Juventusnews24.com - Infortunio Savona, non ci sono buone notizie per Thiago Motta: svelati i tempi di recupero del terzino. I dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, non ciperdidelcresciuto nelle giovanili bianconere. IPiove sul bagnato in casa Juve, con la difesa della formazione diè tornata in emergenza totale come negli scorsi mesi. Tra gli ultimi a farne le spese c’è Nicolò.Il, che domenica ha saltato la trasferta di Cagliari e che lunedì come raccontato da Juventusnews24 ha sostenuto gli esami presso il J Medical, dovrà restare ai box più o meno per una quindicina di giorni.Leggi su Juventusnews24.com