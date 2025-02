Juventusnews24.com - Infortunio Kalulu, il francese vede il rientro! Ha cerchiato in rosso quella data sul calendario: le novità

di Redazione JuventusNews24, ilil! Il difensore arrivato la scorsa estate dal Milan hainsul: leArrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda le condizioni di Pierre, attualmente fermo ai box in attesa di recuperare dall’e riprendere la condizione ottimale.Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport il difensore della Juve arrivato in estate dal Milan avrebbe messo nel mirino la partita del prossimo 9 marzo in casa contro l’Atalanta: vuole esserci pergara.Leggi su Juventusnews24.com