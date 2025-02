Internews24.com - Infortunio Darmian, problemi per Inzaghi in vista di Napoli Inter! Le condizioni

di Redazioneperindi! Ledel difensore nerazzurro dopo il match di Coppa ItaliaBrutte notizie in casa, che dopo la vittoria sulla Lazio in Coppa Italia, dovrà far i conti con l’incorso a Matteo, che nei primi minuti della sfida di ieri sera, ha dovuto chiedere il cambio per un problema al flessore della coscia destra. Il difensore non sarà probabilmente disponibile per il big match di sabato contro il. Ecco cosa riporta l’edizione odierna di Tuttosport:- «A complicare la serata al’dopo una manciata di minuti di(una iattura, considerato che la batteria degli esterni ha già fermi ai box Zalewski e Carlos Augusto). Per l’italiano un problema al flessore della coscia destra che difficilmente lo renderà disponibile per la gara di