Internews24.com - Infortunio Darmian, l’emergenza sugli esterni continua: domani gli esami strumentali! Le ultime

Leggi su Internews24.com

di Redazionegli! Lesulle condizioni del difensore dell’InterL’Inter è in piena emergenza, lo ha annunciato lo stesso Simone Inzaghi al termine di Inter Lazio di ieri sera: durante il primo tempo della sfida poi vinta dai nerazzurri in Coppa Italia, Matteoha alzato bandiera bianca per unmuscolare. Il calciatore aveva accusato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra che lo ha costretto ad abbandonare il campo, lasciando il posto a Denzel Dumfries.Stando a quanto riferito da Sky Sport, l’esterno nerazzurro si sottoporràai testche serviranno a stabilire l’entità del problema. Dai primi riscontri, il calciatore dovrebbe sicuramente saltare la sfida contro il Napoli e quella contro il Feyenoord in Champions League.