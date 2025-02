Juventusnews24.com - Infortunati Juve, nuova emergenza in casa bianconera: sette calciatori ai box, il punto sui rientri caso per caso

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli infortunati della rosa della Juventus attualmente indisponibili e dunque fermi ai box. La lista si è nuovamente allungata come negli scorsi mesi. Oltre ai lungodegenti Bremer, Milik e Cabal ci sono ora anche Savona e Renato Veiga (per entrambi almeno due settimane di stop), Kalulu (il più vicino al rientro, punta la sfida con l'Atalanta del 9 marzo) e Douglas Luiz (costretto a stare fuori per un altro mese).