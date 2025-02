Anteprima24.it - Infiltrazioni della Camorra in Riviera, 49 a giudizio

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Gup Domenico Truppa ha rinviato a49 persone, con prima udienza fissata in tribunale a Rimini l’11 giugno nell’udienza preliminare del processo nato dall’operazione ‘Darknet’Guardia di Finanza eDda (pm Marco Forte), che nel 2020 ha riguardato una presunta associazione criminale con persone legate a clan dicon base a Cattolica (Rimini), ma con ramificazioni e interessi economici ad Avellino, Napoli, Salerno, Potenza, Matera, Pesaro-Urbino, Forlì-Cesena, Parma, Torino e Milano. Al vertice dell’organizzazione, persone vicine al clan dei “Sarno” e dei “Casalesi”. I reati contestati vanno dall’associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio, intestazione fittizia di beni, turbativa d’asta, corruzione, emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, con circa 71 milioni di euro da riciclare.