Cesenatoday.it - "Inerzia dell'amministrazione, riorganizzare l’intera viabilità del centro storico di San Piero in Bagno"

Leggi su Cesenatoday.it

Enzo Montalti, consigliere comunale di Insieme perdi Romagna, interviene sul problemaa Sanin. Si legge in una nota: "Dobbiamo purtroppo notare l’’attualeper ciò che concerne la’abitato di San, in modo particolare per.