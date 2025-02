Unlimitednews.it - Industria, per 2 italiani su 3 crisi ormai strutturale

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Sulla base dei dati dell’ultimo rapporto ISTAT, l’italiana, a dicembre 2024, ha registrato una flessione del 7,1% su base annua, con un calo del 3,1% rispetto a novembre. Unache coinvolge diversi settori, ad eccezione del comparto energetico che cresce del 5,5%. Anche dal punto di vista della produzione si registrano contrazioni in quasi tutti i settori e le industrie registrano forti difficoltà. Una situazione che, secondo quasi 2su 3, è, con un Paese in declino e non al passo delle altre potenze mondiali. E’ quanto emerge da un sondaggio di Euromedia Research.Una percezione che coinvolge in modo uniforme e trasversale i cittadini dal nord al sud del Paese. Sono, invece, poco più di 1 italiano su 5 coloro che vivono questacome una situazione temporanea e passeggera determinata da fattori contingenti.