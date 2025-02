Industria, la Commissione Europea presenta il Clean Deal

Leggi su Ildenaro.it

Lalancia il, un pacchetto di provvedimenti che mira a rendere il Greenpiù adatto alle esigenze dell’apparato produttivo ele dell’Unione. Il pacchetto è composto da varie componenti. Prevede anzitutto una legge sull’acceleratore della decarbonizzazionele, che dovrebbe rendere più rapide le autorizzazioni per l’accesso all’energia per le industrie e semplificare la decarbonizzazione, ad esempio attraverso la modernizzazione degli impianti per la produzione di acciaio, oggi oberata da obblighi burocratici a vari livelli (europeo, nazionale e regionale). Verrà inoltre istituita un’etichetta per i prodotti a basso tenore di carbonio per l’acciaio e successivamente per il cemento, cosa che consentirà alle aziende di monetizzare i benefici della decarbonizzazione degli impianti.