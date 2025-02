Ilnapolista.it - Indiana Chiné e i predatori del porco*** perduto: sulla bestemmia di Lautaro indagano i Ris federali

e ideldii Ris“Ma l’avete perquisito, almeno?”.“Chi, dotto’?”.“, come chi!! Avete controllato che non ce l’avesse ancora addosso la? A volte restano tracce anche piccole, una D al posto di una zeta, le divinità si nascondono dietro uno zio, una nonna. ricordatevelo sempre”.Sicché la Procura della Federcalcio ha spedito a Torino i Ris, a scandagliare il prato col luminol.“E’ sperma quello?”,“Lascia perdere, noi cerchiamo quel maledetto”.“E com’è fatto?”“Cerca gli asterischi. Gli asterischi sono la chiave”.Ma niente, non c’è traccia di blasfemia. I cani molecolari hanno annusato anche negli spogliatoi. Troppo fetore di calzini, la scena era ormai contaminata. Restano solo i video, la prova tv.