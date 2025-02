Calciomercato.it - Indagine Figc su Lautaro Martinez, rischio squalifica col Napoli: cosa sta succedendo

Per l’attaccante argentino il caso bestemmia non si è ancora chiuso definitivamente: inchiesta della Procura federale alla ricerca dell’audioIl caso bestemmia pernon è finito. L’attaccante argentino era stato beccato dalle telecamere subito dopo la sfida con la Juventus mette si lasciava andare ad uno sfogo, pronunciando una presunta frase blasfema.su, rischia lasta(LaPresse) – Calciomercato.itIl giudice sportivo non hato il bomber dell’Inter visto che le immagini non erano accompagnate dall’audio: così il capitano nerazzurro ha potuto giocare (e segnare) contro il Genoa. Ora però, stando a quanto riportato da ‘Il Messaggero’, la Procura dellaavrebbe attivato un’su quanto accaduto e starebbe ricercando l’audio della scena incriminata.