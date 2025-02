Indagine Excelsior | le Pmi salernitane stimano oltre 7 710 assunzioni a febbraio +182% rispetto a 12 mesi fa

Leggi su Ildenaro.it

In provincia di Salerno, il mercato del lavoro continua a espandersi: nel mese di2025 sono previste 7.710 nuove, mentre nel trimestre-aprile il numero sale a 30.350. E’ quanto emerde dall-Unioncamere di(studio che si occupa di far luce sulla situazione lavorativa e economica).L’incrementoal 2024 è significativo: +18,2% su base mensile e +28,4% nel trimestre. A livello regionale, la Campania registra 39.500 nuove entrate previste, mentre in tutta Italia il dato complessivo si attesta a 404.000. Salerno si distingue per la crescita dell’industria (+11,2%) e dei servizi (+21%), in netta controtendenzaalla media nazionale, dove il settore industriale segna un calo del 4% e i servizi crescono solo dello 0,5%.