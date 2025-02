Agi.it - Indagato per corruzione il presidente della Regione Molise, Roberti

AGI - Il governatore delFrancescopernell'ambito di un'inchiestaDda di Campobasso. Sono complessivamente 47 gli indagati ai quali nei giorni scorsi e' stato notificato l'avviso di conclusione indagini. Conè indagata anche la moglie. È quanto si legge sui media locali online. "La vicenda in questione - spiega- non riguarda il mio ruolo daGiunta Regionale dele per attivita precedenti alla mia elezione. Mi preme precisare come da parte mia ci siano stati sempre comportamenti corretti e rispettosilegge".