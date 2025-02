Iltempo.it - "Incitano alla guerra". Ucraina, Lavrov a valanga sull'Europa

I Paesi europei stanno incitando Kiev a proseguire il conflitto, nonostante i cambiamentia questione nell'equilibrio delle forze politiche. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergeiin una conferenza stampa dopo la sua visita in Qatar, citato dall'agenzia Tass. «Quandol'equilibrio delle forze politiche cambia, come è stato evidente nel voto alle Nazioni Unite, l'cerca immediatamente di indebolire questa tendenza, annuncia nuovi grandi pacchetti di aiuti militari a Kiev, la incita a continuare le azioni militari, affermando che, in questa situazione, la pace è peggio della», ha dichiarato. Il ministro degli Esteri del Cremlino fa poi un esplicito riferimento alle proposte avanzate da alcuni Paesi europei. La proposta di Regno Unito e Francia di inviare forze di pace inmira ad alimentare il conflitto anziché raffreddarlo.