Today.it - "Incinta o malata? Dimettersi". La frase della consigliera di Fratelli d'Italia in consiglio comunale

Leggi su Today.it

"Sei? Sei? Dimettiti dal". Questa è lapronunciata da Silvia Colombo,di Treviglio mentre in assemblea si discuteva di una mozione per chiedere la possibilità di intervenire da remoto alle sedute consiliari per le consigliere con.