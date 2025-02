Thesocialpost.it - Incidente spaventoso in autostrada: morto sul colpo dopo lo schianto, tutto bloccato

Un graveha avuto luogo sull’Torino–Savona, precisamente sul viadotto Villastellone, nel comune di Carmagnola, coinvolgendo due automobili e un furgone. Per motivi ancora da accertare, i veicoli si sono scontrati e sono usciti dalla carreggiata. Leggi anche:“Guarda cosa faccio a nostro figlio”. Il gesto folle di una madre, poi il video al compagno: disumanoUn uomo, la cui identità non è stata ancora resa nota, ha perso la vita mentre era a bordo del veicolo tamponato. Un’altra persona è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Santa Croce di Moncalieri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco di Carmagnola, la polizia stradale di Mondovì e il personale di Autofiori, la società che gestisce l’.Il traffico è stato fermo per diverse ore ieri sera, fino al completamento dei soccorsi e dei rilievi necessari.