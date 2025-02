Monzatoday.it - Incidente auto moto, 16enne finisce in ospedale

Leggi su Monzatoday.it

Paura ieri sera a Lissone per un ragazzo di 16 anni coinvolto in unstradale.Lo schianto è avvenuto poco dopo le 20, in via Murri. Uno scontro tra un’e una. Ad avere la peggio il giovane centauro. È stata attivata subito la macchina dei soccorsi. Dall’Agenzia regionale.