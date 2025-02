Quicomo.it - Incidente a Mariano Comense: auto finisce nel torrente, un ferito

Leggi su Quicomo.it

Paura a, dove nel primo pomeriggio di oggi, 26 febbraio 2025, si è verificato unstradale in via Como. Lo scontro, avvenuto intorno alle 13:30, ha coinvolto duevetture, una delle quali ha terminato la sua corsa nel letto delScesa, attualmente in secca.