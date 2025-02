Lanazione.it - Incidente a Greve, auto ribaltata su un fianco

in Chianti (Firenze), 26 febbraio 2025 –stradale lungo la via Chiantigiana nel Comune diin Chianti. Un uomo appena uscito dall'abitato di Greti ha perso il controllo dell'ribaltandosi su un. A fermarsi per primo per prestare soccorso è stato unmobilista che proveniva dal senso opposto, il quale ha notato all'interno dell'incidentata uscire del fumo.in Chianti, le foto dei soccorsi "Ho cercato di estrarlo, ma non ce la facevo – ha detto – così ho cercato di aprire i finestrini facendo passare aria, sono stati i vigili del fuoco a estrarlo e consegnarlo ai sanitari della Misericordia di”. Sul posto la polizia dell'Unione del Chianti fiorentino e una pattuglia del Comune diin Chianti.