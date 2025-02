Anteprima24.it - Inchiesta DolceVita: nuove accuse per l’ex sindaco Festa

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 1 minutoaldi Avellino Gianluca, una dirigente comunale, una funzionaria e Rup dell’intervento e un imprenditore, destinatari di un’ avviso di conclusione delle indagini preliminari con ledi corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio e falso materiale commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici sulla base di un’annotazione del febbraio 2024 dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino .L’ipotesi della Procura della Repubblica di Avellino è quella contestata anche all’origine dell’condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino e dell’Aliquota di pg delle Fiamme Gialle presso la Procura, ovvero quella di corruzione per aver ottenuto in cambio di due affidamenti diretti una sponsorizzazione di 15mila euro per la società sportiva DelFes.