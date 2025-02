Tarantinitime.it - Incendio a Massafra, distrutte sei auto

Tarantini Time QuotidianoUn violentoha colpito unparco nella zona del Parco di Guerra anella tarda serata martedì 25 febbraio, distruggendo almeno sei veicoli. I residenti, allarmati dalle fiamme e dal fumo, hanno subito contattato il 112.Sul luogo dell’sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare il rogo. Non si esclude la possibilità che l’sia di origine dolosa. Gli investigatori stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica dell’accaduto.Fortunatamente, non si registrano feriti.L'articoloseiproviene da Tarantini Time Quotidiano.