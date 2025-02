Torinotoday.it - Incendio a Campiglione Fenile: distrutta una casa, morto un cane ma i pompieri ne salvano due

Leggi su Torinotoday.it

Nella mattinata di oggi, mercoledì 26 febbraio 2025, unè divampato in un caseggiato di via Borgata Giraud a. L'immobile è andato in gran parte distrutto, in palrticolare il tetto. Non si sono verificate persone ferite o intossicate ma ad avere la peggio sono stati tre.