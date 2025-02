Quotidiano.net - Inaugurata la Qasr Al Hokm Downtown Station di Riyadh sulla Orange Line

Leggi su Quotidiano.net

Ha aperto oggi laAldi, realizzata da Webuild per conto della Royal Commission forCity. Con 20.000 metri quadrati di superficie e 40 metri di profondità, è una delle 22 fermate presenti, laa più lunga dell'intera rete metro driverless della capitale sauditaa novembre scorso. Gli elementi distintivi della stazione includono una gigantesca copertura in acciaio inossidabile a forma di cono di 70 metri di diametro, con la stazione che si sviluppa su 8 livelli, includendo impianti di illuminazione a Led e sistemi di ventilazione ad alta efficienza per ridurre il consumo energetico. La rete Metro di, con una lunghezza totale di 176 km, potrà trasportare fino a un massimo di 3,6 milioni di passeggeri al giorno.