Lanazione.it - In Toscana self-accettazione per le visite specialistiche, un sistema per risparmiare tempo: come funziona

Firenze, 26 febbraio 2025 – La Regioneha introdotto undiper le, che consente ai cittadini di completare autonomamente l'e il pagamento del ticket e senza dover passare dallo sportello dell'azienda sanitaria. Questa nuova modalità è stata attivataparte di un progetto di digitalizzazione dei servizi sanitari e si propone di semplificare l'accesso alle cure, risparmiandoe riducendo le attese. Dove La prima fase di test di questo nuovoè partita dalla AslCentro all’ospedale Santa Maria Nuova e all’Aou Meyer Irccs. Dal prossimo marzo sarà esteso anche nell’azienda ospedaliero universitaria di Careggi e in alcuni presidi della AslSud Est. La sperimentazione entrerà poi nel vivo a partire da maggio e arriverà via via a coprire tutte le strutture della regione entro gennaio 2026.