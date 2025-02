Lanazione.it - In mezzo torna Mawuli. Multa per il fumogeno

Nemmeno il tempo di godersi il ritorno al successo che l’Arezzo èto in campo per preparare la gara di sabato prossimo quando al Comunale (fischio d’inizio alle 17.30) arriverà il Sestri Levante. All’andata, in Liguria, fini 1-0 per gli amaranto con rete di Tavernelli in avvio di ripresa. Il gruppo si è allenato ieri mattina, alle ore 11, al campo Conti di Rigutino. Seduta di scarico per chi ha giocato lunedì sera a Rimini, allenamento normale per gli altri. Il programma della settimana proseguirà questo pomeriggio con un seduta singola, poi di nuovo in campo domani mattina, mentre la rifinitura è si svolgerà venerdì a porte chiuse. Tornerà a disposizione Shaka(nella foto) che ha scontato il turno di squalifica. Per il resto l’infermeria si è presso che svuotata con i recuperi di Settembrini (in campo per uno spezzone a Rimini) e Chierico.