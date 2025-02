Lanotiziagiornale.it - In Congo si aggrava la guerra civile e il Regno Unito interviene sospendendo gli aiuti al Ruanda, reo di appoggiare i ribelli M23 che hanno compiuto stragi di civili

Silain: ilsospende glial, accusato di sostenere iM23, responsabili di numerosedi. Il governo di Keir Starmer ha annunciato che, in segno di protesta, cesserà di partecipare agli eventi organizzati dal governo ruandese.Ma non è tutto. Londra ha anche minacciato sanzioni contro Kigali se non interromperà immediatamente il suo supporto al gruppo ribelle M23, che nelle ultime settimane ha occupato le città di Goma e Bukavu e sta ora lanciando una pesante offensiva per ottenere il controllo della regione orientale della Repubblica Democratica del, ricca di minerali.Secondo esperti delle Nazioni Unite, iricevono anche il supporto di circa 4.000 soldati ruandesi. Ieri, il Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) delha dichiarato che ridurrà i rapporti con il governo di Kigali a causa del suo coinvolgimento nell’offensiva dei