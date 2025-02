Liberoquotidiano.it - "In che condizioni è arrivata". Acerra, bimba sbranata: il racconto-choc del super-testimone in ospedale

Nuovi pesantissimi dettagli sulla morte di Giulia Loffredo, ladi 9 mesi uccisa adda un pitbull in circostanza che sono, però, tutt'ora misteriose. I nuovi dettagli emergono da una testimonianza proposta da Ore 14, il programma condotto da Milo Infante su Rai 2, che ha intervistato un, un uomo che era presente al pronto soccorso dove è stata portata lala sera della morte. Ilè terribile: ilriferisce del sangue ormai asciutto sulla tutina, le labbra scure, una versione dei fatti fornita dal padre che non regge e che viene smentita. "Ho toccato il sangue sulla tutina e non mi sono sporcato le mani, era secco", ha affermato l'uomo, aggiungendo che "la bambina aveva le labbra nere, i morsi si vedevano, erano evidenti". Ilha poi ricostruito iliniziale fornito dal padre di Giulia, Vincenzo Loffredo: "Il padre ha detto che per proteggere il cane si era messo in mezzo e le era caduta la bambina dalle braccia ed era stata morsa, ma se ti metti tra preda e cane qualche morso lo prendi", ha scandito davanti alle telecamere del programma Rai.