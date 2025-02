Romadailynews.it - Imprese: Acea lancia app “Illumina Roma” per segnalazioni su punti luce nella Capitale

presenta la nuova app “” per segnalare lampioni da riparareSpa hato ufficialmente la nuova app “” che permette ai cittadini di segnalare facilmente e in tempo reale idel territorio che necessitano di interventi di manutenzione.La nuova app, come spiegato in una nota ufficiale, ha l’obiettivo di ottimizzare la gestione delle, contribuendo a migliorare la percezione del benessere urbano, soprattutto in un periodo così importante come quello del Giubileo, che vede un grande afflusso di turisti e pellegrinicittà.Grazie alla registrazione veloce o al login tramite social media, sia cittadini che turisti potranno utilizzare l’app con facilità. Inoltre, l’integrazione con Google Maps permette di geolocalizzare ie l’utente, facilitando l’individuazione esatta del punto in cui è necessario intervenire.