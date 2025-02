Internews24.com - Immobile certo: «Scudetto? L’Inter può pagare una cosa nella corsa al titolo»

di RedazioneCiroha detto la sua sulla: le parole dell’ex attaccante della Lazio sulla sfida tra Inter, Napoli e AtalantaCiro, oggi in forza al Besiktas, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dove oltre a soffermarsi sulla sua esperienza ha detto la sua anche sulla sfidatra Inter, Napoli e Atalanta.LE PAROLE – «Sicuramente è una bella sfida: è un campionato aperto.rispetto a Napoli e Atalanta ha 3 competizioni, alla lunga questapuò pesare. Qui il campionato è duro: stiamo cercando di dire la nostra».PASSIONI – «Guardo più la Formula 1 che la Serie A. Sempre in pole position. Io ho un gruppo con tanti amici, mio fratello e mio cognato. Si parla di Formula 1 tutti i giorni. A me piace in generale tutta la Formula 1. Quindi sono appassionato.