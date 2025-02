Quotidiano.net - Immatricolazioni auto ancora giù. Crolla Stellantis, bene le elettriche

Il 2025 parte con il freno a mano tirato per l’in Europa. A gennaio, infatti, lesono state 995.271, il 2,1% in meno dello stesso mese del 2024 e il 18,8% in meno del 2019, prima della crisi legata alla pandemia.no le vendite di(-16%), con una quota di mercato ridotta al 15,5% rispetto al 18% di un anno fa. In crescita Volkswagen (+5,3%) e Renault (+5,4%), mentre sono in flessione ledi Bmw, Mercedes e Volvo. Segno negativo anche per Hunday (-3,7%) e Toyota (-4,4%) tra i costruttori asiatici, fra i quali invece spicca il +36,8% della casa cinese Saic, che conquista una quota del 2,3%. Dei cinque mercati maggiori (incluso il Regno Unito), soltanto la Spagna registra una crescita (+5,3%). In calo, invece, Francia (-6,2%) e Italia (-5,8%), seguite da Germania (-2,8%) e Regno Unito (-2,5%).