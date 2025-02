Tg24.sky.it - Immagini Buongiorno 26 febbraio. Santo di oggi, nati del giorno, frasi e news

Diversi eventi importanti ricorrono26, riavvolgendo il nastro della storia. Nel 1606 viene scoperta l'Australia per merito del navigatore olandese Willem Janszoon, nel 1909 viene proiettato in pubblico il primo film a colori mentre nel 1922 inizia il governo di Luigi Facta, l'ultimo prima dell'avvento del fascismo in Italia. Nel 1991, infine, il leader iracheno Saddam Hussein annuncia il ritiro delle truppe irachene dal Kuwait. Il 26ricorre anche la Giornata internazionale del pistacchio e si celebra San Faustiniano, vescovo di Bologna.