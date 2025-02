Dailyshowmagazine.com - Ilaria Palomba Pubblica il Nuovo Libro “Purgatorio”

A febbraio 2025,il suo, “” (Alter Ego Edizioni). La scrittrice, originaria della Puglia ma residente a Roma, è apprezzata per la sua abilità nel mescolare narrativa, filosofia e poesia, creando opere intense dal punto di vista emotivo e intellettuale. In questo romanzo, esplora la vulnerabilità e la resilienza della protagonista, impegnata a confrontarsi con le conseguenze di un trauma.“” diPalombi, Un Viaggio nella Fragilità UmanaNel febbraio 2025,presenta il suo ultimo lavoro, “”, edito da Alter Ego Edizioni. La scrittrice pugliese, attualmente residente a Roma, è rinomata per il suo talento nell’intrecciare narrativa, filosofia e poesia, dando vita a opere di forte impatto emotivo e intellettuale.