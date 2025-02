Il video Trump Gaza | le ballerine della danza del ventre sono uomini palestinesi con la barba e la fascia verde in testa

Leggi su Open.online

Ilpubblicato da Donaldsul futuro diha scandalizzato molti elettori e sostenitori del Presidente americano. Di fatto, non mancano i commenti critici nei suoi post. Oltre al sostegno incondizionato del Tycoon al leader israeliano Netanyahu, evidente nella clip in cui i due vengono raffigurati mentre prendono il sole nel resort ““, c’è un dettaglio che è sfuggito a molti. Non si tratta delle auto Tesla presenti nel, né di Elon Musk che mangia qualcosa che assomiglia a una “pizza”, ma deglicon lae unainche ballano ladelin spiaggia.Undel genere, per quanto si possa immaginare, dovrebbe essere stato controllato da qualcuno prima di essere pubblicato sui canali ufficiali del Presidente degli Stati Uniti.