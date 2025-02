Ilfattoquotidiano.it - Il video ‘Trump Gaza’ è offensivo: un errore di comunicazione. Ma quanto grave?

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilgenerato dall’intelligenza artificiale condiviso da Donald Trump sulla Gaza del futuro,, una sorta di resort per milionari sulla Striscia, è brutto per tutti e sotto ogni punto di vista – ora vedremo perché – ma soprattutto apre a delle domande su come dovrebbe essere gestita laonline del presidente degli Stati Uniti.Partiamo dal giudizio sul. Molti sostenitori di Trump, come leggiamo nei commenti sulla sua pagina Facebook sotto al, sono critici nei confronti del contenuto e della decisione del presidente di pubblicarlo. La portata dell’effetto boomerang di questo post è però lampante nientemeno che su Truth, il social del movimento Maga, dove gli utenti rappresentano lo zoccolo duro dei trumpiani, che mai oserebbe contraddire il loro leader.